BNXT LEAGUE. Amerikaan Brevin Pritzl naar Leuven Bears, Toon Ceyssens naar Limburg United

Na de Amerikanen Joshua Heath en Kevaughn Allen tekende ook landgenoot Nick McGlynn (25 jaar, 2m03 ) een nieuw contract van één seizoen bij Leuven Bears. De Belg Thibaut Vervoort blijft ook bij het team van coach Eddy Casteels. De Amerikaanse shooting guard Brevin Pritzl (1m91, 25 jaar) is de eerste versterking voor volgend seizoen voor de Bears. Hij komt over van het Duitse FOG Naestved. Zijn eerste seizoen in Europa, 2020-2021, bracht hij door bij het Servische team KK Tamis. Limburg United versterkte zich dan weer met Toon Ceyssens. De 24-jarige en 1m97 grote power forward komt over van tweedeklasser Lommel. Daar is hij deze campagne goed voor een gemiddelde van 16 punten en 9 rebounds.Bij Antwerp Giants tekende de 20-jarige guard Quinten Smout een profcontract van twee seizoenen. Hij is dit seizoen de floorleader bij Antwerp Giants Two in derde klasse A. De Giants Two zijn op weg naar de titel en promotie naar tweede klasse.