Zwemfederatie opent onderzoek naar Rus die pro-Poetin manifestatie bijwoonde en ondanks schorsing wedstrijden zwom

De internationale zwembond FINA is een onderzoek gestart nadat de Russische olympische kampioen Evgeny Rylov, ondanks een schorsing, heeft deelgenomen aan het nationale kampioenschap.

De winnaar van olympisch goud op de 100 en 200 meter rugslag op de Spelen in Tokio werd vorige week voor negen maanden geschorst. De 25-jarige Rylov kreeg die straf voor het bijwonen van een manifestatie vorige maand in Moskou waarin de Russische militaire campagne in Oekraïne werd toegejuicht.

In een mededeling zegt de FINA “kennis te hebben genomen van de heer Rylovs deelname aan de Russische kampioenschappen van afgelopen weekend”. Er wordt nu onderzocht of hij de FINA-regels heeft overtreden. Volgens de voorzitter van de Russische zwembond Vladimir Salnikov is dat niet zo omdat de Russische nationale kampioenschappen niet onder de FINA-bevoegdheid zouden vallen.

© REUTERS