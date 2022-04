Erfgoeddag maakt school op 'de koer' van VBS De Amber in Val-Meer

Voor Erfgoeddag organiseerde de gemeente Riemst een mooie fietstocht van ongeveer 17 kilometer langs vier unieke Riemstse scholen. In de scholen leerde je via verschillende activiteiten het heden en verleden van de scholen kennen. Directie en leerkrachten van VBS De Amber verleenden dan ook graag hun medewerking voor dit project.

De Zusters van Liefde gaven destijds les in het pensionaat en in de meisjesschool die zich aan het klooster bevonden. Meesters zorgden voor het onderwijs in de jongensschool in Val. Zowel de zusters als de meester, alsook een oude tuinman, kwam je op Erfgoeddag in de Grotestraat tegen. Toneelgroep Kunst en Vermaak zorgde dat de geknipte mensen de juiste rol kregen.

De tuinman heette de fietsers welkom en vertelde hen over het belang van het behoud van de oude Corsicaanse den die zich aan de schoolpoort bevindt. Onder het afdak werd een klaslokaal van in de jaren 50 nagebouwd. Hier gaf de strenge meester les. De zusters begeleidden iedereen bij de oude volksspelen. Ook werden er oude objecten, boeken, rapporten en foto's uit de vorige eeuw en het heden uit de kast gehaald en tentoongesteld. De erfgoedsfeer was volgens de bezoekers helemaal terug te vinden op de mooie vernieuwde en vergroende 'koer' van De Amber.

(Foto's: Els Vandenbosch)