KVG Bocholt-Bree krijgt 5.000 euro van De Torenkruiers tijdens lentefeest

De voorzitster opende met een warme verwelkoming van de 66 leden die hadden ingeschreven. In een ingetogen moment werden de overledenen van KVG herdacht, met een bijzondere aandacht voor de zeer geliefde proost Eerwaarde Heer Gerard Vinken. Aan de mooi gedekte tafels werd een zeer gesmaakt viergangenmenu opgediend. De 5-koppige band De Dalton Gang uit Genk zorgde voor zeer goede muziek zodat er al snel een gezellige sfeer hing en er zelfs gedanst werd.

“Ook kregen we bezoek van het voormalige bestuur van de wandelclub De Torenkruiers”, klinkt het bij KVG Bocholt-Bree. “Deze mensen overhandigden ons een geweldige cheque van 5.000 euro, waarvoor een hele dikke dankuwel. Deze centjes zullen zeker te bate van al onze leden gebruikt worden. Afsluiten deden we naar goede gewoonte met koffie en vlaai. We mogen spreken van een zeer geslaagde, mooie dag.”