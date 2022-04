Tuinhier Eksel fietst naar Duits kerkhof in Lommel

Zo'n twintig leden namen deel aan de fietstocht. Daar aangekomen was er met een gids afgesproken die veel wist te vertellen over het gebouw dat er staat, maar vooral ook over de gesneuvelden van de Tweede Wereldoorlog die daar op het 16 hectare groot kerkhof begraven zijn. Van enkelen wist de gids zelfs hun levensloop tot aan hun dood te vertellen. “Dit was voor ons allen een andere kijk op dit kerkhof”, klinkt het bij de leden. “Met dank aan de gids voor zijn mooie uitleg over het Duits Kerkhof. Na een hapje en een drankje gingen we met de fiets weer naar huis.”