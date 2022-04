Hamonter Napoleonsmolen viert 25-jarig bestaan

Hamont-Achel

De molenaarsvereniging van de Hamonter Napoleonsmolen vierde op vrijdag 22 april hun 25-jarig bestaan in de Posthoorn in Hamont. Tijdens het weekend was de imposante molen open voor bezoekers. Tijdens de viering bleek dat de moeder van alle technieken, de molen, perfect samengaat met moderne multimediamiddelen.