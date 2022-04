Fortuna Dance Company organiseert BK show- en gardedans

Hechtel-Eksel

Op zaterdag 23 april vond het Belgisch kampioenschap show- en gardedans plaats in de Schans in Hechtel. Na twee moeilijke jaren zonder wedstrijden en geen Belgisch kampioenschap door corona, kreeg Fortuna Dance Company de eer om het kampioenschap te organiseren. De vernieuwde Schans in Hechtel werd het decor van een geweldige dag.