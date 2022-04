De Dageraad on the Road

Dagelijks geven we een verslagje over de leerlingen van de Dageraad die vanuit Kortessem naar Knokke-Heist fietsen.

Katrien Treunen: “Vandaag was het zover, na maanden voorbereiding konden we eindelijk vertrekken. De weergoden waren gunstig bij vertrek en zijn dat de ganse dag gebleven. De tocht tot Laakdal verliep zeer vlot en daar zijn we warm onthaald met een heerlijke broodjeslunch door de medewerkers van NIKE ELC. Met de wind op kop trokken we verder richting Grobbendonk en zijn uiteindelijk gestrand op 83km! Na even wat rust en opfrissing op de kamer gaan we nu genieten van een heerlijke spaghetti gemaakt door SBSO De Dageraad.”

(rapo)