Koninklijke vereniging De Edele Handboog zet handboogschutters in de bloemetjes

Het echtpaar Willi Was en Marie-Jaqueline (foto) werden gehuldigd wegens hun lidmaatschap van maar liefst 50 jaar. “Een echt unicum in de club”, zegt Jaak Stulens, beheerder van de Edele Handboog. “We hebben momenteel zo'n 30 actieve leden in onze vereniging. En we zijn beetje fier dat we daar ook een zestal jeugdschutters bij tellen (foto). Niet vanzelfsprekend in deze coronatijden.”

Raad en daad

Willi en Marie-Jaqueline vertelden dat ze in 1972 eerder toevallig in contact waren gekomen met de vereniging. “Ze vroegen ons of we niet eens wilden mee gaan kijken naar de activiteiten van de club aan het park van Waterschei, nog altijd thuisbasis van de vereniging. Enkele keren mocht ik ook zelf aanleggen en plots had ik de smaak te pakken”, lacht Willi.

“Willi was daarna zo enthousiast dat hij het boogschieten als een passie bekeek”, vult Jaak aan. “Logisch dat hij ook in het bestuur opgenomen werd, ondertussen al meer dan 40 jaar lang. En zijn vrouwke is altijd blijven meekomen, mee helpen en mee genieten. Maar ook het gegeven dat Willi onze jongeren voortdurend bijstaat met raad en daad, heeft duidelijk een meerwaarde voor De Edele Handboog.”