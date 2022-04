Hoog niveau op Limburgs Golfbiljart-treffen

Het jaarlijkse kampioenentreffen van de Limburgse Golfbiljartbond werd dit keer georganiseerd in zaal De Kring in Waterschei (Genk). Meer dan 40 deelnemers gingen twee weekends lang met elkaar de strijd aan met als inzet goud, zilver en brons in de acht verschillende disciplines.

Voorzitter van de L.G.B. Martin Smeets was vooral in zijn nopjes door het hoge niveau dat in verschillende wedstrijden genoteerd werd. "Zowel in de vroege schiftingswedstrijden als in de finaleconfrontaties, waarin de deelnemers zich van hun sterkste kant lieten zien", aldus Smeets

De verschillende reeksen bestonden onder meer uit de veteranen (met een hoge en lage reeks), de oude glorieën (ook met hoge en lage reeksen), de individuelen A, B, C en D, de jeugd, beloftes en dames. "Een detail misschien, maar wie niet in de voorgeschreven kledij aan de wedstrijdtafel verscheen, werd zonder meer gedeclasseerd", zegt Smeets. "Dus voor alle deelnemers werden zwarte broek, clubtenue, en zwarte schoenen geëist. Zeker geen sportschoenen."

Lefevere triomfator

Zoals verwacht ging het er in sommige reeksen spannend aan toe. "En laat me zeker wat reclame maken voor de prachtige locatie van deze finales", lacht Smeets. De magnifieke ambiance tijdens het hele tornooi werd zeker in de hand gewerkt door de gezellige hal De Kring en de prima opvang van de inrichters en uitbaters."

In zijn slotwoord wilde Smeets zeker richten naar de grote winnaar van deze LGB-kampioenschappen. "Yves Lefevere ging met de mooiste medaille en de mooiste titel aan de haal in de 'trofee der kampioenen' door Ronald Priori in de finale te verslaan. En nu wordt het uitkijken naar de volgende gerenommeerde kampioenschappen van de Limburgse Golfbiljart Bond."