Kleuterschool ’t Walnootje vult kinderlaarsjes met bloemetjes

De speelplaats werd weer het decor van een bloemrijk gebeuren. Twee klasjes met 4-jarigen mochten zelf het tuinschepje ter hand nemen om gerecycleerde kinderlaarsjes en tomatendoosjes met grond te vullen en te voorzien van mooie plantjes. Zij kregen hierbij de hulp van de juffen en vrijwilligers van Tuinhier Bilzen. Zo veranderde de speelplaats aan de Kloosterwal in een bloemrijke oase. Met watergietertjes in al die handjes konden de kinderen deze kennismaking met het tuingebeuren afronden. De juffen, directeur en mama’s en papa’s zagen dat het goed was.