Model Aero Milord Wezeren dropt paaseieren

De droppings werden uitgevoerd in verschillende beurten zodat alle kinderen de kans kregen om hun mandjes te vullen met lekkere chocolade en snoepjes. Tussendoor was er ook de gelegenheid om zich te voorzien van een lekker hapje en tapje in het gezellige clublokaal. Tussen de droppings door waren ook andere vluchten te bewonderen. Er waren dus steeds genoeg activiteiten. Na deze drukke namiddag verlieten de kinderen, ouders, grootouders en andere kijklustigen het terrein met een stralende glimlach op hun gelaat.

Interesse in deze hobby? Kom gerust langs op het vliegveld tijdens de weekends voor vrijblijvende info.