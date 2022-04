Maasmechelen

De brandweer is maandag rond 11.45 uur opgeroepen voor een brand op de Jozeph Smeetslaan. In een appartement boven een restaurant had een droogkast vuur gevat. De brandweermannen hadden de vlammen snel geblust. De droogkast werd naar buiten gedragen. Nadat de woning was geventileerd, konden de bewoners terug naar binnen. Niemand raakte gewond. mm