Gezinnen ontdekken het rijke schoolleven van Riemst tijdens erfgoeddag

Erfgoeddag is een jaarlijks cultureel evenement op de eerste zondag na de paasvakantie. Zondag 24 april was het weer zover. Dit jaar was het thema onderwijs en opvoeding, waar het “schoolse erfgoed” extra in de verf werd gezet. Op tal van plaatsen in Vlaanderen en Brussel werden er heel wat activiteiten georganiseerd. In Riemst sloegen de dienst toerisme, sport en cultuur de handen in elkaar met als resultaat een formule waarin beweging, landschap en erfgoed met elkaar gecombineerd werden en kreeg de titel ‘Met de fiets naar school’.

In de mergelgemeente konden de deelnemers fietsen langs vier unieke Riemstse scholen: die van Herderen, Val-Meer, Millen en Genoelselderen. Daar moesten ze telkens opdrachten uitvoeren en werden verschillende activiteiten aangeboden. Bovendien moesten ze op de vier locaties de verborgen letters verzamelen om een schoolwoord te vormen. Bij de laatste locatie leverde het correct gevonden woord een Riemsters gadget op. Het was een boeiende namiddag waarbij de kinderen konden kennismaken met het schoolse leven van vroeger en konden zien hoe het er toen allemaal aan toeging op school.