Tekent Davy De fauw binnenkort sportieve lijnen uit bij Zulte Waregem? Essevee doet clubicoon verrassend voorstel

Terwijl de play-offs volop aan de gang zijn, is de blik bij Zulte Waregem allang op volgend seizoen gericht. Dat is ook nodig, want in het tussenseizoen moet er nog héél veel gebeuren. Zo moet er bijvoorbeeld nog een nieuwe trainer aangesteld worden. Het ziet het er immers steeds meer naar uit dat Timmy Simons en Davy De fauw volgend seizoen geen hoofdcoach meer zullen zijn aan de Gaverbeek. Die laatste kreeg het aanbod om van bovenaf de sportieve lijnen van de club mee uit te zetten. Simons zou dan weer opnieuw assistent moeten worden.