Succesvolle workshop pamperklanken voor de kleinsten

Afgelopen zaterdag organiseerde de Culturodroom van de Riemstse jeugddienst een activiteit voor de mini’s. De workshop pamperklanken was meteen een schot in de roos, want beide sessies waren volledig volzet.

Lesgeefster Esther Penninger, in het dagelijks leven muziekdocente, houdt zich in haar vrije tijd ook nog bezig met muziek. Pamperklanken is een ontwikkelingsgerichte muziekeducatie. In deze sessies wordt de ontwikkeling van het kind gestimuleerd door middel van muziek. Bovenal staat de plezierbeleving voorop. Met deze workshops wil Esther de grootste kracht van muziek, namelijk de binding, aantonen. Het samen zingen, dansen, luisteren en bewegen op muziek verbindt elkaar. Het is de taal die iedereen van jongs af aan spreekt. Tijdens de les gaf Esther heel wat tips en tricks. De (groot)ouders kunnen thuis de liedjes en bewegingsspelletjes dan ook makkelijk opnieuw doen met hun kind. Op het einde van iedere sessie waren er dan ook alleen maar vrolijke gezichtjes te zien