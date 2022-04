122 bezoekers voor expo over onderwijs bij Heemkundige Kring Groot-Sint-Truiden

Met 122 bezoekers in het lokaal van de Heemkundige Kring Groot-Sint-Truiden in Sint-Pieter was de tentoonstelling over het vroegere onderwijs in de stad en de omgeving een succes. De bezoekers konden niet alleen klasfoto's uit de periode 1890- 1960 bekijken en wellicht zichzelf of kennissen herkennen, maar ook een kleine selectie van oude klasvoorwerpen ontdekken: griffels, leien, schriften van 'De Zaaier', ballonpennen, een catechismus, een oude atlas, een geschiedenisboek met een huldepagina aan koning Albert en koningin Elisabeth enzovoort. Wandplaten over de Gewijde Geschiedenis en de ontwikkeling van de stad omlijstten het geheel.