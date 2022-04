Lokale kunstenaars stellen werken tentoon in showroom van Volvo-garage

In de toonzaal van Volvo-garage Celis in Sint-Truiden hebben de meeste auto’s tijdelijk plaats geruimd voor schilderijen en beeldhouwwerken. Ruim twee maanden lang stellen twee lokale kunstenaars hun werk tentoon in de garage.

De vertrouwde Volvo-garage Celis wisselde in september 2021 van eigenaar. De naam bleef behouden en veel Celis-telgen blijven er aan de slag. Nieuwe eigenaar Marc Vanoverstraeten, die eerder ook al enkele Volvo-vestigingen in het Brusselse had, voert wel een aantal vernieuwingen door. “De tijden van de klassieke showroom liggen achter ons”, zo vindt hij. “We willen met deze ruimte ook nieuwe mensen aanspreken en er andere activiteiten organiseren. Te beginnen met deze tentoonstelling. Ik heb een grote liefde voor kunst en ik ben heel gelukkig dat we twee lokale kunstenaars, Lieve Haels en Gui Keunen, de kans kunnen geven om hier tentoon te stellen. Ook in de Volvo-garage Hasselt, die ik mee overgenomen heb, gaan we voor dezelfde aanpak. Daar starten we op 11 en 12 juni met optredens van Johan Verminnen in de showroom.”

Dubbeltentoonstelling

“Wat Sint-Truiden betreft, hebben we twee vernissages georganiseerd in aanwezigheid van de kunstenaars”, zo vult Francis Harnie aan, die de dagelijkse leiding van de garage in handen heeft. “De werken blijven tentoongesteld in de garage tot eind juni. Geïnteresseerden zijn welkom in onze toonzaal.” De kunstenaars zijn alvast tevreden met dit initiatief. “Ik woon nu in Gierle, in de buurt van Turnhout, maar mijn roots liggen in Sint-Truiden”, vertelt beeldhouwer Gui Keunen.

“Ik heb lang geschilderd, maar de laatste twintig jaar maak ik alleen nog beelden”, aldus Gui. “Mijn zonen hebben de eerste contacten gelegd met de mensen van de garage en ik was heel blij met de uitnodiging om hier tentoon te stellen.” Gui sprak ook schilderes Lieve Haels aan en zo kwam er een dubbeltentoonstelling tot stand. “Ik maak al 27 jaar figuratieve kunstwerken, maar ik treed weinig naar buiten”, vertelt Lieve. “Ik ben dan ook heel blij dat ik nu de kans krijg om mijn werk aan een groter publiek te tonen.”