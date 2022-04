KVG-Bloesemtocht in Haspengouw

“We vertrokken in Kortessem en doorkruisten de bloemrijkste straten in Haspengouw, die voorzitter Georges Massoels voor onze tocht uitgestippeld had”, klinkt het. “Met het zonnetje erbij schitterden de bloesems nog meer, wat voor prachtige taferelen zorgde. Onze eindbestemming werd Bar Bloei in Hoeselt, waar we op het terras konden bijbabbelen en de dorst konden lessen. Iedereen genoot ervan.”