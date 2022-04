Fabriek van Milcobel ligt stil na listeria-besmetting: alle kazen geblokkeerd

Door een listeria-besmetting ligt de fabriek van Milcobel in Moorslede, waar onder meer Oud Brugge-kaas geproduceerd wordt, volledig stil. Een terugroepactie is echter niet aan de orde. “De besmetting werd ontdekt aan het begin van de productielijn, we wensen te benadrukken dat er geen onveilige producten de consument bereikt hebben.”

De besmetting werd twee weken geleden vastgesteld in een pekelbad. “Bij een interne controle hebben we daar een hele lage concentratie listeriabacterie aangetroffen”, zegt woordvoerder Kathleen De Smedt. “Het was ver beneden de norm. Toch hebben we geen risico’s genomen en proactief het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketenred.) gecontacteerd, hoewel we daartoe niet verplicht waren.”

Listeria is een bacterie die listeriose kan veroorzaken. In het beste geval leidt een infectie tot griepachtige symptomen, maar bij verzwakte mensen, zwangere vrouwen en kinderen kan het ziekteverloop veel ernstiger zijn.

Waar de besmetting vandaan komt, is nog niet duidelijk. “We staan momenteel voor een raadsel. Normaal kunnen die bacteriën niet overleven in pekel. Het onderzoek loopt, maar intussen hebben we geen listeria meer aangetroffen in de betrokken productiesite.” Wel moest door de besmetting in het pekelbad zo’n negen ton aan kaas vernietigd worden. “Dat klinkt enorm, maar het is slechts een fractie van wat we op jaarbasis produceren. Het gaat om verschillende kazen, er zijn dus geen tekorten van bepaalde producten in de maak. Maar gezien we nu gekozen hebben voor een ‘positieve vrijgave’ - alle producten die onze fabriek verlaten, worden gecontroleerd - kunnen de leveringen wat vertraging oplopen.”

Door de besmetting heeft Milcobel de productie in Moorslede teruggeschroefd om kruisbesmettingen te vermijden. Ook door de langere looptijd - extra controles door ‘positieve vrijgave’ eer een product de fabriek kan verlaten - , zijn de opslagplaatsen van Milcobel sinds vorige vrijdag volledig vol. Daarom werd de productie volledig stilgelegd.