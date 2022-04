Limburgse fotografen Bert Daenen en Carine Van Gerven maken kans op prestigieuze award

Op zondag 1 mei worden in Rome de FEP Awards 2022 uitgereikt, 'de Oscars' voor de Europese beroepsfotografen. Ieder jaar krijgen beroepsfotografen de kans om zich in twaalf categorieën te meten met collega’s uit heel Europa.

De Federation of European Professional Photographers (FEP) verenigt meer dan 50.000 professionele fotografen uit heel Europa. Jaarlijks organiseert de FEP wedstrijden en ook jureringssessies voor het behalen van een Europees kwalificatielabel. Aan de jaarlijkse FEP Awards nemen fotografen uit meer dan twintig landen deel in twaalf verschillende categorieën. “Een internationale jury selecteert voor elk van deze categorieën tien finalisten en een Bronzen-, Zilveren- en Gouden Camera winnaar”, zegt Johan Brouwers, zelf beroepsfotograaf en al enkele jaren Limburgse juryvoorzitter van deze internationale wedstrijd. “Bovendien maken al deze finalisten kans op de titel European Professional Photographer of the Year, de hoogste Europese onderscheiding voor beroepsfotografen.”

Maatschappelijke thema’s

Dit jaar kregen twee Limburgse beroepsfotografen een uitnodiging voor de awardsceremonie in Rome. De beelden van de Tongerse fotograaf Bert Daenen vielen op in de categorie Fashion & Beauty. “Het is een hele eer om bij de finalisten te mogen eindigen”, vertelt Bert Daenen. Bert reist dan zelf niet naar Rome, maar op 5 en 7 mei kunt u naar de voorstelling ‘Opus Sobrietate’ gaan kijken en luisteren. Een unieke samenwerking tussen Bert Daenen en de Portugese sopraan Marcelle Volckaert in het klooster van Colen in Borgloon. Info en tickets via kunstgalerij Uitstalling.

Carine Van Gerven behaalde met haar kunstzinnige foto’s rond maatschappelijke thema’s een finaleplaats in de categorie Illustration & Fine Art. “Het is een hele eer om genomineerd te zijn tussen Europese topfotografen”, zegt ook Van Gerven. Zij zal volgende week naar Rome afreizen om naast de prijsuitreiking nog deel te nemen aan enkele internationale workshops. Of onze Limburgse fotografen naast een finaleplaats ook een gouden, zilveren of bronzen award behalen of de titel van Europees fotograaf van het jaar in de wacht slepen, moeten we nog even afwachten.

(Foto’s: CVG en BD)