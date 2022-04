Okra Grote-Brogel fietst tussen de bloesems

Op woensdag 20 april trok een afgeslankte versie van de fietsploeg van Okra Grote-Brogel richting Hoepertingen. Daar werd een heuse fietstocht aangevat door het glooiende landschap van de fruitstreek dat in deze periode van het jaar omgetoverd is tot een schilderij met witte en roze bloesems.

“Met een heerlijk lentezonnetje in het gelaat en een windje in de rug of omgekeerd, was het genieten van het uitzicht in de boomgaarden en een gezellige, relaxte picknick tussen de bloesems”, klinkt het bij de Okra-fietsers. “Door een kleine vergetelheid van een van onze sportievelingen, stond er bij het laden van de fietsen nog een onverwachte zoektocht op het programma. Maar eind goed, al goed.”