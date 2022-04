Neos Kinrooi geniet van eerste fietstocht van het jaar

De fietsers hadden de keuze uit 24 of 40 km, met een tussenstop in De Wissen en bij aankomst een lunch in De Sjeiven Dörpel in Aldeneik. Neos Kinrooi biedt de gelegenheid voor de niet-fietsers om bij het eindpunt toch een gezellig samenzijn - babbelaars genoemd - te combineren met de fietsers. De veerpont in Meeswijk werd versierd door het kleurrijke fluo Neos-gezelschap.

Alle info over de activiteiten: www.neosvzw.be/kinrooi