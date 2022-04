Platform B en Vuslat brengen Beringen samen rond de iftartafel

Dit jaar was De Kardijk in Beverlo the place to be. Zo'n 150 gasten waren ingegaan op de uitnodiging om aanwezig te zijn op de volksiftar van beide verenigingen. Onder andere de nieuwe deken Mathieu Plessers, een aantal schepenen en gemeenteraadslid Gosha Rosinska-Peeters van de Stad Beringen waren aanwezig, maar ook leerkrachten, jonge ondernemers, leden van andere verenigingen en andere nieuwkomers. Zelfs gasten die alleen via de sociale media contact hadden met beide verenigingen, waren ingegaan op de uitnodiging.

De gasten werden onthaald met een concert door Griekse en Turkse muzikanten. Voorafgaand aan de maaltijd was er nog een kort welkomstwoordje door de twee gastheren, Ramazan Tarcan voor Vuslat vzw en Bahattin Koçak voor Platform B. Na de maaltijd kreeg de nieuwe deken van Beringen Mathieu Plessers het woord. Hij legde de nadruk op het samenleven in verbondenheid. Voor hem was het ook een aangename kennismaking met de Beringenaren, moslim of niet. Nadien werd de boodschap van de bisschoppen voorgelezen door Jos Wouters, oud-directeur van De Horizon. Ieder jaar schrijven de bisschoppen een boodschap ter gelegenheid van het einde van de Ramadan.

De avond werd verder opgefleurd met een gezellig concert van de drie aanwezige muzikanten die een waar beeld van vrede via muziek naar voren brachten. Liederen uit zowel Griekenland als Turkije tonen dat muziek ook verbindt. De Kardijk was dus de ideale plaats voor verbondenheid tussen culturen en geloofsgemeenschappen. Dat benadrukte ook Bahattin Koçak, coördinator van Platform B in zijn toespraak: “Wat deze periode dit jaar nog specialer maakt, is het samenvallen van de Ramadan, Pasen en het Joodse Pesach. Hoogtijden voor vele gelovigen dus. Pasen en de Ramadan zijn een bron van hoop, van nieuw leven, vrede, dialoog en solidariteit. Dankzij de Ramadan en ook andere feesten kunnen vreemden en onbekenden, misschien zelfs vijanden, vrienden worden. Dat was vandaag ook zo in deze zaal. We hebben bewust mensen zelf een plaats gegeven zodat ze met onbekende gezichten aan tafel zouden zitten en zouden kennismaken. Zo'n gastvrijheid kan een stad, een buurt, een gemeenschap, een natie transformeren in een vredevolle maatschappij. Daarom gaan we voortaan altijd het woordje Volksiftar gebruiken. Ramadan gaat dus net zo goed over het maken van nieuwe vrienden als over het opgeven van eten voor een aantal uren. Maar het gaat allemaal om het vinden van vrede.” Op het einde van de avond kregen de gasten nog een klein aandenken mee.