Kinderen van basisschool De Sprong spelen buiten

Ook in de eerste graad van GO! BS De Sprong was het donker in de klassen van het eerste en het tweede leerjaar. Waar waren al die kinderen? Allemaal zieke kindjes? Geen zin om naar school te komen? Juf Elke, juf Veerle, juf Jessie en juf Marie sloegen de handen in elkaar om er een onvergetelijke dag van te maken.

De kinderen speelden in het bosje, gebruikten steps, rollerskates... Maar zelfs de nieuwe hypes werden tentoongesteld. Al het buitenspeelgoed dat je niet kunt meenemen naar school, stond ter beschikking van alle kinderen. Ze leerden ook dat buiten spelen en sporten niet alleen leuk maar ook gezond is.