301 bestuurders aan de kant gezet voor alcoholcontrole in pz CARMA

Genk/Houthalen-Helchteren/Zutendaal

Zaterdag heeft de politie CARMA 301 personen aan de kant gezet voor een alcoholcontrole. Drie bestuurders testten positief. Ze moesten respectievelijk hun rijbewijs voor drie uur, zes uur en vijftien dagen. Eén bestuurder reed onder invloed van drugs, had geen geldig rijbewijs en zijn auto was niet verzekerd. Het voertuig werd in beslag genomen.

Daarnaast werden nog een 20-tal overtredingen geregistreerd gaande van geen beschermende kledij van een motorrijder, dragen van de veiligheidsgordel, het gebruik van de gsm achter het stuur tot het bezit van een kleine hoeveelheid drugs.

De controles gebeurden in Genk, Houthalen-Helchteren en Zutendaal. mm