Hasseltse gemeenteraad buigt zich over problemen met kotprijzen, auto’s en fietsers

Dinsdagavond vergadert de Hasseltse gemeenteraad in ’t Scheep. Op de agenda staan twaalf punten, waarna onder meer hockeyclub Stix aan de slag kan in Kiewit en er een ontwerp voor de Sint-Hubertussite zit aan te komen. Volg de gemeenteraad hier live vanaf 20 uur.

Ook zijn er plannen voor de verkeersknooppunt in Kiewit en krijgt Marie Smeets een eigen straat. Na de twaalf agendapunten zijn er nog drie vragen van raadsleden. Zo wil Kim De Witte (PVDA) weten hoe het komt dat Hasselt een van de duurste studentensteden is, wil Koen Ooms (VB) peilen wat er nu met het oude slachthuis gebeurt en maakt Dirk Thoelen (CD&V) zich zorgen over de nieuwe verkeerssituatie na de aanpassingen aan de Diesterpoort. (dj)