Belgische passagier (59) wordt onwel tijdens Ryanair-vlucht en overlijdt

Een Belg is zondagavond om het leven gekomen aan boord van een vliegtuig van lagekostenmaatschappij Ryanair, dat op weg was naar de luchthaven van het Italiaanse Bergamo. Dat meldt l’Eco di Bergamo.

De Belgische passagier, 59 jaar oud, was ziek geworden aan boord van het vliegtuig dat zondagavond rond 21 uur landde in de luchthaven Orio al Serio. De crew van het vliegtuig had de controletoren ingelicht, waardoor de hulpdiensten paraat stonden zodra het toestel landde. Ze deden wat ze konden om de passagier te reanimeren, maar dat haalde niets uit. De Belg bezweek uiteindelijk, wellicht als gevolg van een hartaanval.

De andere passagiers, geschokt door het incident, werden van het vliegtuig geholpen en opgevangen door de politie.