Referee Department steunt Nathan Verboomen en laat hem topper Anderlecht-Club leiden: “Meer respect, graag”

Scheidsrechter Nathan Verboomen is aangeduid om komende zondag de topper in de Champions’ play-offs tussen Anderlecht en Club Brugge in goede banen te leiden. Dat heeft het Referee Department maandag gecommuniceerd. Woordvoerder Frank De Bleeckere drong ook nog eens aan op het belang van respect en verduidelijkte de nieuwe richtlijnen die de scheidsrechters meekregen.

Zondagnamiddag deelde Nathan Verboomen rode kaarten uit aan Gent-speler Vadis Odjidja en coach Hein Vanhaezebrouck tijdens de wedstrijd tegen Genk in de Europe play-offs. Vanhaezebrouck was achteraf niet te spreken over de prestatie én het gedrag van Verboomen, die zou gelachen hebben met het blessureleed van Vadis Odjidja.

Volgens het Referee Department maakte Verboomen de juiste keuzes om kaarten te trekken voor het protest van Vanhaezebrouck en Odjidja. De scheidsrechters kregen voor de play-offs richtlijnen mee om strenger op te treden bij protest van spelers en trainers.

“Het Referee Department wil herhalen dat opzichtig protest tegenover de scheidsrechter streng aangepakt wordt zoals dit besproken werd tijdens de club- en persmeeting van afgelopen week”, aldus Frank De Bleeckere in een officiële mededeling op sociale media. “Dit om het imago en het beeld van ons voetbal te beschermen en te respecteren.”

“Het onder andere lopen naar de scheidsrechter om verbaal te protesteren, het omringen van de scheidsrechter na een beslissing en opzichtige armbewegingen bij protest zullen streng gestraft worden. Afgelopen speeldag werd in verschillende wedstrijden disciplinair opgetreden tegen het gedrag door de scheidsrechters. Dezelfde regels gelden ook voor protest in de technische zone. Ook daar zal streng opgetreden worden.”

“Het Referee Department zal de scheidsrechters steunen in deze beslissingen omdat dit in het algemeen belang van het voetbal is en ook omdat op internationaal niveau door UEFA en FIFA dit gedrag streng wordt afgekeurd en aangepakt”, besluit De Bleeckere.

