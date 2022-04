Riemstenaar krijgt 3 jaar met uitstel voor bedreigen en klemrijden OCMW-medewerkster

Op 24 juli 2019 stapte de medewerkster van het OCMW naar de politie om klacht neer te leggen tegen de vijftiger. Eerder had de man een brief gekregen met de melding dat hij voor het Bijzonder Comité Sociale Dienst moest verschijnen. Zij zouden beslissen of de man een maand geschrapt werd omdat hij het naliet zijn ziektebriefjes op tijd binnen te brengen. Hij riskeerde dus een maand geen leefloon te ontvangen. Op 22 juni 2019 belde de man zijn begeleidster op om te vragen wat die brief te betekenen had. “Ik kom de boel op stelten zetten. Ik neem een mes mee en ik ga mensen van kant maken, te beginnen met u”, zo dreigde hij aan de andere kant van de lijn.

De dag later verscheen de man op de raadszitting van het OCMW. Nog een dag later zou hij de beslissing te horen krijgen. Daarom nam de man op 24 juli opnieuw contact op met de medewerkster. Toen de vrouw hem de beslissing meedeelde, werd de man opnieuw boos. “Vieze, vuile, mottige hoer”, zo schold hij. “Gij geraakt vandaag niet meer veilig buiten. Dit is het begin van een nachtmerrie.”

Klemrijden

Nadat de vrouw diezelfde dag haar verhaal had gedaan aan de politiediensten, wandelde ze naar haar auto. Toen ze de parking van het wijkkantoor wilde afrijden, werd ze plots klemgereden door de vijftiger. Hij stapte al roepend en tierend uit zijn Ford. Op dat moment kon het slachtoffer toch op de vlucht slaan. Terwijl ze naar het OCMW-gebouw in Riemst reed, werd ze door de man achtervolgd. Aangekomen aan het kantoor, stonden haar collega’s haar op te wachten waardoor de man rechtsomkeer maakte.

Symbolische vergoeding

De vrouw verwittigde opnieuw de politie. De man werd gearresteerd en hij bekende dat hij de vrouw meermaals telefonisch had gecontacteerd, beledigd en achtervolgd. De man kreeg maandagochtend een celstraf van drie jaar met volledig uitstel. Het slachtoffer vroeg een schadevergoeding van 500 euro, maar daar ging de rechter niet op in. “De schade is moeilijk in cijfers te berekenen. Een vergoeding kan het aangedane leed niet wegnemen en blijft hoe dan ook eerder symbolisch”, aldus de Tongerse rechter in het vonnis. De vrouw krijgt daarom een bedrag van 1 euro.