Ex-president van Oekraïne: “Ik weet wat er nodig is om Poetin te verslaan”

Voormalig Oekraïens president Viktor Joesjtsjenko, die het land leidde van 2005 tot 2010, denkt dat hij weet hoe Rusland verslagen kan worden. Dat schrijft hij in een opiniestuk in de Britse krant The Guardian.

Volgens Joesjtsjenko wordt Oekraïne geconfronteerd met “een wild leger” onder leiding van een man waarmee hij ooit een persoonlijke band had, maar die sindsdien in een dictator veranderd is. “Mijn eigen geschiedenis met Poetin gaat terug tot 2000, toen we allebei premier waren van onze landen. Pas toen ik me in 2004 kandidaat stelde om president van Oekraïne te worden, voerde hij actief campagne tegen mij”, schrijft Joesjtsjenko.

“Toen werd me duidelijk hoever hij wilde gaan om te krijgen wat hij wilde. Ik liet me daardoor echter niet afschrikken: nadat ik de verkiezingen had gewonnen, realiseerde ik me dat ik moest proberen om een werkbare relatie met hem te behouden, als de leider van onze buurman in het oosten”, klinkt het. “Maar de Poetin waar ik toen mee te maken had, bestaat niet meer. Sindsdien is hij een volledig geïsoleerde en meedogenloze despoot geworden die geen enkele tegenstand kan verdragen.”

Drietand

Volgens Joesjtsjenko zijn er drie dingen nodig voor een Oekraïense zege. “Ten eerste: er is één ding dat Poetin echt stoort: internationale solidariteit en steun”, aldus de oud-president. Hij is dan ook mening dat de wereldwijde gemeenschap niet mag verslappen in haar houding jegens Rusland, als Oekraïne zichzelf succesvol wil verdedigen tegen “de verschrikkingen van oorlog”. Joesjtsjenko is van mening dat de wereldwijde aandacht voor Oekraïne de moreel in het land op peil helpt te houden. “Iets wat bijzonder belangrijk is, nu het Russische leger zich hergroepeert in het oosten”, aldus de oud-president.

Een tweede vereiste is westerse steun in de vorm van wapens en militaire hulp. “Ons leger heeft nog steeds wapens en militaire hulp van al onze bondgenoten nodig”, klinkt het. “En we hebben financiële hulp nodig, om de gaten te dichten die deze oorlog in onze voorheen sterke economie schoot.” Een derde vereiste is de aanvoer van “niet-dodelijke voorraden” en beschermende uitrusting voor de Oekraïense strijdkrachten door gewone burgers.

“Ik ben ervan overtuigd dat de overwinning voor Oekraïne onvermijdelijk is”, besluit Joesjtsjenko. “Als gewone Oekraïners alles opgeven om te vechten voor hun vrijheid en waardigheid, is dat de enige optie.”