Instortingsgevaar dreigt terwijl ‘Huis Gemaakt’-koppels werken aan slaapkamers

Het is goed dat de makers van Huis Gemaakt Johny in huis gehaald hebben, want de werfleider weet wat te doen. Dinsdag wordt zijn hulp ingeroepen nadat Cedric en Anaïs een muurtje wilden verwijderen, waardoor er nu instortingsgevaar dreigt. Hun Antwerpse huisgenoten zijn zich van geen kwaad bewust en gaan op zoek naar kunst en een speciale kleur verf voor hun slaapkamer.

Younes en Eline in Beringen — © vtm

Ook in Beringen wordt er verder gewerkt aan de slaapkamers. Melanie en Didier kiezen voor een loodzware deur als pronkstuk, terwijl Younes probeert wat meer verantwoordelijkheden te krijgen van Eline. In Boortmeerbeek is de wedstrijd nu echt begonnen en dat is te merken aan de sfeer.(nco)

‘Huis Gemaakt’, VTM, 20.35 uur