Onze tv-tips: vreemde ziektes, Oscarmateriaal en medische topprestaties

Philadelphia

VTM 4, di, 20.35u

Het meesterwerk en met prijzen overladen drama van regisseur Jonathan Demme met hoofdrollen voor Tom Hanks, die voor zijn acteerwerk een Oscar won, en Denzel Washington. Advocaat Andrew Beckett krijgt kort na zijn promotie te horen dat hij wordt ontslagen. Hij vermoedt dat het advocatenkantoor ontdekt heeft dat hij homoseksueel is en aids heeft. Een film die enkele decennia later een stomp in de maag geeft als je ziet hoe men toen dacht over homo’s en aids. (tove)

Je zal het maar hebben

NPO3, di, 20.25u

Wij kennen Jan Kooijman vooral als jurylid in danswedstrijden, maar bij onze noorderburen profileert hij zich ook als programmamaker. Deze docuserie gaat over mensen met een zeldzame ziekte. Zo is er de Rotterdamse Priscilla die lijdt onder zeer heftige botpijn. Voor haar is het leven alleen draaglijk met morfine en zelfs ketamine. Sarah is een meisje met een wijnvlek die over haar hoofd en zelfs in haar gehemelte gaat. Jan trekt met de dames op. (tove)

Topdokters

Play4, di, 20.40u

Elke dag voeren chirurgen fantastische ingrepen uit die het leven van hun patiënten beter maken. Andermaal weten de makers van Topdokters enkele fascinerende ingrepen vast te leggen. Zo behandelt prof. Boudewijns een jongetje van 1,5 jaar oud dat vaak stopt met ademen tijdens het slapen. Prof. Knol bespreekt de operatie van een 58-jarige man met een tumor in de sluitspier en uitzaaiingen in de lever. Met hun kennis weten ze hen te helpen. (tove)