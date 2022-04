“Klootzakken zijn het”: moeder en baby omgekomen bij Russisch bombardement in Odessa

“Dit waren de beste 40 weken. Vandaag is onze kleine meid een maand oud. Papa bracht de eerste bloemen”, schreef de kersverse moeder onlangs op sociale media. Maar nu blijkt Valeria Glodan een van de dodelijke slachtoffers van een Russisch bombardement afgelopen weekend op Odessa te zijn. Ook zes andere mensen kwamen om het leven bij de aanval, onder wie dus het kind en de moeder van de vrouw.

“Mijn dierbaren zijn in het Koninkrijk de Hemelen”, treurt haar man Yury op Instagram. De man was net even naar de winkel toen het bombardement plaatsvond. “Valeria was een fantastische moeder en vriendin, ze had alle goeie kwaliteiten. Het wordt onmogelijk om iemand anders die even goed is te vinden, ze was perfect. Zo iemand vind je maar één keer in je leven, als een geschenk van god. Mijn hele wereld werd verwoest door een Russische raket. Maar wat er mij overvalt, overvalt ook mijn stad, mijn land. Het is een klap voor een hele beschaving. Ik hoop dat mijn verhaal helpt om een einde te maken aan deze oorlog.”

Yury Glodan met zijn dochtertje. — © rr

In Oekraïne wordt schande gesproken over de Russische aanval, uitgerekend tijdens orthodox Pasen. “De oorlog begon toen deze baby een maand oud was. Hoe was zij een bedreiging voor Rusland?”, zei de woedende president Volodimir Zelenski in een reactie. “Het lijkt erop dat kinderen doden het nieuwe nationale idee van Rusland is. Klootzakken zijn het, ik heb er geen andere woorden voor.”

“Aanval op militaire basis”

Volgens de Oekraïense luchtmacht troffen twee raketten bij de aanval een militaire basis in de stad, maar kwamen twee andere projectielen neer in een woonwijk. Ook zouden enkele raketten door de Oekraïense luchtverdediging zijn neergehaald. Rusland beweert slechts een logistieke terminal te hebben aangevallen waar wapentuig van Amerikaanse en Europese makelij zou liggen.

De Russische generaal Rustam Minnekayev zei vrijdag dat zijn land het zuiden van Oekraïne “volledig onder controle wil krijgen”, om zo een landbrug te maken naar Transnistrië – de door Rusland gesteunde separatistische republiek in Moldavië.