Postbode die twee weken geleden tegen drie woningen reed veroorzaakt opnieuw ongeval… in dezelfde straat

Voor de tweede keer in twee weken tijd zorgde een postbode in de Molenkouterstraat in Machelen (Zulte) voor brokken. De 19-jarige postbeambte uit Aalter reed er veertien dagen geleden tegen drie woningen. Eén daarvan werd tijdelijk onbewoonbaar verklaard.

Het ongeval gebeurde maandagochtend rond 7.20 uur, op ongeveer hetzelfde tijdstip als de vorige keer. De man raakte opnieuw met zijn bestelwagen van Bpost van de weg af. Hij botste eerst tegen een lantaarnpaal aan, om dan in een voortuin tot stilstand te komen. De chauffeur kwam er met de schrik van af.

Bij de eerste aanrijding veertien dagen geleden was de man in slaap gevallen. Hij hield er toen alleen een bloedneus aan over. De schade aan de bestelwagen was groot. Ook dit keer liep het voertuig, vooral aan de voorkant, schade op. De politie van de zone Deinze-Zulte kwam ter plaatse en deed de nodige vaststellingen. Het is nog onzeker wat maandagmorgen precies gebeurd is. Een ondervraging van de chauffeur moet meer duidelijkheid brengen. Hij zal door zijn leidinggevenden bij Bpost op het matje geroepen worden.