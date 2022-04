Kinderen leren tafelmanieren en wolkenkunde op Erfgoeddag in As

As

In tal van steden en gemeenten werden historische gebouwen, monumenten en musea in de kijker geplaatst ter gelegenheid van Erfgoeddag. Dit jaar wilde de culturele erfgoedsector zijn beste beentje voorzetten om leerlingen van het lager onderwijs warm te maken voor erfgoed. Ook in As werd dit op een ludieke manier gedaan aan ’t Mieleke met de speelarena in openlucht van vzw Hoechatcha. Terwijl een aantal kinderen nauwgezet de les volgden, mochten de anderen de boel vakkundig op stelten zetten. Tot groot plezier van de aanwezige kinderen stonden op het lessenrooster vakken als tafelmanieren met juf Tineke, wolkenkunde met meester Leo Wolkers en alles over wind(jes) met meester Wannes. geva