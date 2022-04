Leden Breese Whisky Club presenteren spirituele dranken

Bree

De organisatie van de vierde editie van het Whisky & spirits festival deed de 30 leden van de Breese Whisky Club deugd. “We zijn heel tevreden dat we na alle coronaperikelen weer proeverijen en evenementen mogen organiseren”, zegt voorzitter Joeri Hendriks (links op de foto). “Dit is de ideale gelegenheid om het grote publiek te laten kennismaken met de enorme verscheidenheid van spirituele dranken. Na dit uitgestelde evenement zijn we eind november trouwens terug met een grote proeverij.” pabr