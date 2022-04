Rotary schenkt 600 euro aan buurthuis in Meulenberg

Houthalen-Helchteren

De Rotaryclub van Houthalen-Helchteren schonk zopas een cheque van 600 euro aan het buurthuis in Meulenberg. Een delegatie ging vorige week ter plaatse om aan den lijve te ondervinden waar het geld precies aan besteed werd.

“De stoelen waar jullie op zitten en de tafel waar we rond zitten, die hebben we gekocht dankzij jullie steun”, vertelde buurtwerker Michaël Herbots. Hij gaf verder ook uitleg over wat er allemaal in het buurthuis reilt en zeilt. Zo zijn er gespreksrondes om anderstaligen beter Nederlands te leren spreken. Ook de tablets, aangekocht met de steun van de Rotary, worden gebruikt om digitaal zwakkeren hiermee te leren omgaan. Allerlei diensten houden spreekuren in het buurthuis, van de wijkagent, tot het Kempisch Tehuis en de VDAB. Er loopt momenteel ook een participatietraject in het buurthuis rond vijf thema’s. Dat gebeurt in samenwerking met de universiteit Hasselt en de gemeente. jli