Erfgoeddag zet 10-jarige Thomas in de kijker die gesneuvelde soldaat vond in zijn tuin

Houthalen-Helchteren

Op Erfgoeddag nodigde Erfgoedwerking Helchteren twee archeologen uit om verslag uit te brengen over hun opzoekwerk na de vondst van Thomas Schepers (10). Die vond drie jaar geleden in zijn tuin aan de Kazernelaan een lijk van een gesneuvelde Duitse soldaat uit de Tweede Wereldoorlog.

“Papa was een boom aan het uitdoen toen ik met mijn metaaldetector een mitrailleur zag uitsteken”, vertelt Thomas. “Nadat we de politie hadden gebeld, kwamen Dovo en archeologen alles onderzoeken.” De archeologen stelden vast dat het om de restanten van een Duitse soldaat ging, maar konden de soldaat tot op heden nog niet identificeren. “Aan de hand van de initialen en een lijst van de Duitse overheid twijfelen we nog tussen drie namen”, zeggen archeologen Peter Van den Hove en Geert Vynckier. “Verder DNA-onderzoek kan uitsluitsel brengen.”

Emiel Vanvoorden van de Erfgoedwerking Helchteren werd dadelijk ingeschakeld omdat hij meer wist van het oorlogsverleden ter plaatse. “De overdracht naar de Duitse overheid en de begrafenis op het Duits kerkhof in Lommel zijn al achter de rug”, klinkt het. “Hopelijk kunnen we binnenkort de gesneuvelde soldaat thuis wijzen.” jli