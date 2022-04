Kinrooi

Kunstenaar Maarten Vaessen viert dit jaar een mooi jubileum. “Maarten is al 12,5 jaar actief als kunstenaar in onze mooie gemeente”, zegt Karin Vanhove van Visit Kinrooi. “Omdat hij een echte ambassadeur is voor Kinrooi, werd besloten om zijn prachtige beeldentuin een namiddag voor het grote publiek open te stellen. Dat leverde heel wat bewonderende blikken op van de vele bezoekers die een kijkje kwamen nemen.” pabr