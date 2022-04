De ooggetuigen die de moord Luana Romagnoli zagen gebeuren op 5 juni 2017 zijn het eens. “Emrah Taskiran deelde haar een harde slag uit. Ze viel en ik dacht dat haar nek gebroken was”, klonk het. Of het nu Emrah of medebeschuldigde Anastasia was die uithaalde met een mes kon niemand zeggen.