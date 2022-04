Flip Kowlier wisselt melancholisch gemijmer en prettige schwung af op nieuwe soloplaat

Vergeet even ‘t Hof Van Commerce, Ertebrekers en zijn stek in het snedige huisorkest van De Ideale Wereld. Op September plooit Flip Kowlier, acht jaar na zijn vorige soloplaat Cirque terug op zichzelf. Zoek vooral geen symboliek achter de hoesfoto, waarop de West-Vlaming het gezicht deels in zijn handen verstopt. Op September doet hij niet louter aan weemoedige introspectie, al blijven ingetogen mijmeringen zoals In de vaart, Aan den overkant, We zullen zien en Godzijdank wel het langst plakken. Bij wijze van tegengewicht heeft een handvol liedjes (Lat oes, OK OK OK, Tommy) een prettige schwung, richt Kowlier zich tot Jezus in het speels funky De broere van en brengt hij met zangeres Roosbeef het countryachtig duet Olles ol gezien. Opgeteld: een gevarieerde, warmhartige plaat van een te koesteren artiest. (gj)

‘September’, Flip Kowlier, nu te beluisteren.