BINGETIP. ‘The flight attendant’: Cassie kan het ook alcoholvrij

Het eerste seizoen van The flight attendant begon rampzalig voor Cassie, vertolkt door Kaley Cuoco uit de komische serie The big bang theory: ze werd wakker naast het vermoorde lichaam van een man met wie ze na een zuipfestijn in bed was gedoken. In seizoen 2 staat de stewardess al een jaar droog en heeft ze een vaste relatie. Helaas is er nog altijd die bizarre bijbaan voor de CIA die haar in de problemen brengt. Cassie schaduwt een verdachte man wiens auto wordt opgeblazen, wat haar tinnitus oplevert met een neveneffect: bij elk schel geluid belandt ze in een parallel universum met haar oude, alcoholverslaafde ik én met een derde, verdrietige versie van zichzelf. Films als Johnny English en Spy tonen aan dat spionage en humor geen goed huwelijk vormen, maar The flight attendant komt er ook in dit tweede seizoen mee weg dankzij sterk acteerwerk, een simpel maar degelijk scenario en een frisse vorm die aan de film Catch me if you can met ‘piloot’ Leonardo DiCaprio doet denken. Kaley Cuoco komt als Cassie met alles weg, inclusief het ontfutselen van een verrekijker van een klein kind.

‘The flight attendant’, seizoen 2, nu op Streamz