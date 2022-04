Jong, oud, ziek of gezond: Samana verbindt honderd creatievelingen door kunst

Genk

Honderd deelnemers hebben tijdens de Inspiratiedag CreativiTijd van Samana Limburg het beste van zichzelf gegeven en maakten tal van kunstwerken.

“Er waren verschillende workshops voorzien”, zegt projectmedewerker Mirella Claesen. “Daaraan namen mensen met een divers profiel aan deel. Door hun talent werden jong, oud, ziek en gezond met elkaar verbonden. Het doorbrak de eenzaamheid en haalde mensen uit hun isolatie. Het project is meteen ook het startschot van een hartverwarmend project dat dit werkjaar zal kleuren. We hopen in totaal 5.000 deelnemers te bereiken. Hoogtepunt is een grote ruilactie of Samana-swap, zoals wij het noemen. Daarbij geeft elke deelnemer een cadeau aan een andere. Zo schenk je een stukje tijd van jezelf aan iemand anders.” cn

Inschrijven kan nog via www.creativitijd-samana.be