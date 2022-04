Van spionagereeks ‘Slow Horses’ moét wel een tweede seizoen komen

Fans van de legendarische schrijver John le Carré moeten beslist deze enorm amusante zesdelige verfilming van Mick Herrons spionageroman meepikken. De titel, Slow Horses, verwijst naar de MI5-agenten die ondergebracht werden in Slough House. Ze vormen het uitschot van de Britse geheime dienst omdat ze ooit vreselijk geblunderd hebben. Hun baas is Jackson Lamb (een op dreef zijnde Gary Oldman; Darkest Hour), een onuitstaanbare alcoholist die van scheten laten een kunst maakte en hoopt dat zijn losers uit ergernis en verveling ontslag zullen nemen. Maar Lamb en zijn Slow Horses schieten flink wakker wanneer ze betrokken raken bij een geheime operatie van een kopstuk van MI5 (Kristin Scott Thomas, Darkest Hour, The English Patient). Wat de serie vooral origineel maakt, is de droge en sarcastische humor die mooi gemixt werd met het Tinker Tailor Soldier Spy-achtige gegeven van le Carré. Krijgt ongetwijfeld een tweede seizoen. (cc)

Te zien op Apple TV+.