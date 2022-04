Eerste G-dartstoernooi in Maasmechelen: “G-sporters in de aandacht zetten”

Maasmechelen

In Bowling Admiraal in Eisden organiseerde Anja Vanderhaegen voor het eerst een G-dartstoernooi. En dat werd meteen een schot in de roos.

“Samen met een vriendin profiteerde ik van de dartshype om een wedstrijd te organiseren voor mensen met een mentale beperking”, zegt Anja. “Omdat er geen G-dartsclub in de buurt van Maasmechelen bestaat en omdat er weinig aanbod en aandacht is voor G-sporten, hebben we dit tornooi georganiseerd. Iedereen doet dit op vrijwillige basis om de jongeren een leuke middag te bezorgen.” Alle deelnemers kregen een goodiebag vol dartsspullen mee naar huis. De deelnemers hadden een gezellige namiddag en genoten ervan om eens in het middelpunt van de belangstelling te staan. jth