Klassiek voorjaar om snel te vergeten voor Lotto-Soudal: amper één top twintig in acht klassiekers

Één top twintig in acht voorjaarsklassiekers. Dat is de bedroevende conclusie na het voorjaar van Lotto-Soudal. Florian Vermeersch en Philippe Gilbert beleefden een eerste seizoenshelft om snel te vergeten. Victor Campenaerts liet zich meermaals gelden, maar haalde nooit het podium. Toch is het niet allemaal kommer en kwel bij de troepen van John Lelangue met zeges van toptalent Arnaud De Lie, Caleb Ewan en Tim Wellens.

Tel de resultaten van de beste renner van Lotto-Soudal in acht voorjaarsklassiekers op en je krijgt het bedroevende gemiddelde van een 27ste plaats. Bij Intermarché-Wanty-Gobert bedraagt dat gemiddelde afgerond een tiende stek. Een wereld van verschil dus voor de ploeg die voor het eerst sinds 1985 geen plaats in de top tien in de wacht sleept in een voorjaarsklassieker. Waar ging het fout en welke renners presteerden wel naar behoren de afgelopen maanden?

Anonieme afscheidstournee voor Gilbert

700 keer stond zijn naam gekalkt op La Redoute voor Luik-Bastenaken-Luik afgelopen zondag, maar zelfs met zo’n steun valt de afscheidstournee van Philippe Gilbert eerder bleek uit. In de klassiekers kon de 39-jarige renner geen rol van betekenis spelen. Met een 30ste plaats was hij de eerste renner van de ploeg in Parijs-Roubaix. Verder moest Gilbert het vooral stellen met anonieme passages in Milaan-Sanremo, De Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race. Binnen zijn team vertolkt Gilbert wel een belangrijke rol als mentor van de jonge garde met onder meer de Lie en Brent Van Moer. Die laatste kon niet overtuigen in het voorjaar en moest vrede nemen met de 26ste plaats in de Scheldeprijs als beste resultaat.

Philippe Gilbert op de kasseien van het Bos van Wallers — © BELGA

Vermeersch achtervolgd door pech

De grootste pechvogel bij de troepen van John Lelangue was zonder twijfel Florian Vermeersch. De 23-jarige revelatie van Parijs-Roubaix vorig jaar zorgde wel voor het beste resultaat in de klassiekers met een 19de stek in Gent-Wevelgem. Al lagen de verwachtingen bij de start van het voorjaar een stuk hoger. Het gemeenteraadslid in Lochristi kwam te vaak onzacht in aanraking met het asfalt. Vooral de valpartij in Le Samyn met een pijnlijke rug als gevolg speelde hem parten in de aanloop naar de Ronde van Vlaanderen. Een herhaling van zijn stunt in Parijs-Roubaix kwam er niet door een opeenvolging van pech. Vermeersch ruilde zijn tweede stek van vorig jaar in voor een droge ‘DNF’ in de ‘Hel van het Noorden’.

Florian Vermeersch tijdens Le Samyn — © BELGA

Wellens te vroeg in vorm?

Tim Wellens begon sterk aan zijn voorjaar met zeges in de Trofeo Serra de Tramuntana en een rit in de Tour des Alpes Maritimes et du Var. Die goede lijn trok hij door met een achtste plaats in de Strade Bianche, ondanks dat hij één week eerder nog ziek moest passen voor de Omloop Het Nieuwsblad. Daarna ging het bergafwaarts voor Wellens, die in de Brabantse Pijl kans maakte op het podium. In de sprint om de tweede plaats week hij te veel van zijn lijf af. Een dure ‘move’, want zijn derde plaats zou hij inruilen voor de negende plaats. In de Ardennenklassiekers speelde hij niet mee om de knikkers.

Tim Wellens in de Tour des Alpes Maritimes et du Var — © BELGAIMAGE

Campenaerts overtuigt niet in monumenten

Victor Campenaerts kleurde het voorjaar met knappe ereplaatsen in de Omloop het Nieuwsblad, Le Samyn en vooral Dwars door Vlaanderen. ‘Vocsnor’ had zijn zinnen gezet op Dwars door Vlaanderen en stelde niet teleur. Op een monsterverzet probeerde hij telkens het verschil te maken in de afdalingen, maar een vrijgeleide kreeg de werelduurrecordhouder nooit. In de monumenten was er geen glansrol weggelegd voor Campenaerts. Zowel in de Ronde van Vlaanderen, als in Parijs-Roubaix kwam hij nog tekort met “ ik ben nog te veel tijdrijder” als conclusie achteraf. In Roubaix speelde een vroege val hem parten, waardoor hij buiten tijd de Vélodrome opdraaide.

Victor Campenaerts — © BELGA

Ewan vijf keer aan het feest, maar grote zege blijft uit

Caleb Ewan bezorgde zijn team dit seizoen al vijf overwinningen, al kreeg de Australiër méér kansen om te scoren. In de Ronde van Turkije greep hij twee keer naast de zege. Ook ‘The Pocket Rocket’ kreeg zijn dosis pech te verwerken. Als één van de grote favorieten moest hij passen voor Milaan-Sanremo, ook in Brugge-De Panne verscheen hij niet aan de start. In Kuurne-Brussel-Kuurne kreeg Ewan dé uitgelezen kans om een voorjaarskoers op zijn palmares te schrijven. Fabio Jakobsen stak daar na een lange sprint een stokje voor. Voor Ewan wordt het de komende maanden zaak om te scoren in de grote rondes, wil hij Lotto-Soudal naar het behoud in de World Tour stuwen.

Caleb Ewan in de Ronde van Turkije — © Getty Images

De vechtlust van De Lie

Hoopgevend zijn de drie zeges van youngster Arnaud De Lie. De amper 20-jarige sprinter had amper drie wedstrijden nodig om zijn eerste profzege te boeken met de Trofeo Playa de Palma. Vervolgens was De Lie ook de beste op de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré en de Volta Limburg Classic. Vooral het doorzettingsvermogen van het rastalent valt op, want De Lie strijdt in tegenstelling tot zijn collega Ewan wel voor elk UCI-punt. Denk in dat geval maar aan de Bredene-Koksijde Classic en Brugge-De Panne, waar hij ondanks respectievelijk kettingproblemen en een bijna-valpartij nog in de top tien finishte.