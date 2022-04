Chiromeisjes Boxbergheide vieren zestigste verjaardag met expo en grandioze fuif

Genk

Het was erg druk afgelopen weekend bij de meisjesafdeling van de Chiro in Boxbergheide. Dat had allemaal te maken met de viering van hun 60-jarig bestaan.

“We hebben voor de gelegenheid exclusieve truien laten maken”, zegt Lenne Germaux, een van de leiders van de Chiromeisjes in Boxbergheide. “Ja, ons uniform is in de loop der jaren wel veranderd. Daarom hebben we ook een tentoonstelling opgezet met kledij van bij de aanvang tot nu.” Al stond de viering toch vooral in het teken van plezier. “We hebben allerlei spelletjes gespeeld en een eetfestijn georganiseerd, ook voor ouders en sympathisanten. En er was natuurlijk een grandioze fuif. Dit jubileumjaar willen we onvergetelijk houden.” cn