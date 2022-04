Eerste (kleine) individuele erkenning in Frankrijk: Philippe Clement uitgeroepen tot Coach van de Week in L’Equipe

Philippe Clement is door de Franse sportkrant L’Equipe uitgeroepen tot Coach van de Week in de Franse Ligue 1, zo werd maandag bekendgemaakt.

Onze landgenoot kreeg een 8 als beoordeling in de krant en kreeg daarvoor een stek als coach van het type-elftal, met daarin de beste spelers van de afgelopen speeldag. Met Caio Henrique, Disasi, Fofana en Volland werden er ook vier van zijn spelers opgenomen bij de beste elf.

Na een heel aarzelende start hebben de Monegasken sinds vorige maand het goede ritme te pakken. Tegen Saint-Etienne (1-4) boekten ze afgelopen weekend op de 34e speeldag in de Ligue 1 reeds hun zesde zege op rij. Met nog vier speeldagen te gaan zijn ze in de stand opgeklommen naar een met Rennes gedeelde derde plaats.

Opvallend: dik een maand geleden schreef L’Equipe nog dat voorzitter Dimitri Rybolovlev al beslist had dat Clement moest vertrekken. Monaco stond toen pas negende in de Ligue 1, maar won het weekend daarop verrassend tegen leider (en kampioen) Paris Saint-Germain. Daarna bleef Clement winnen, ondertussen al zes wedstrijden op rij. Van een ontslag is geen sprake meer. De Belgische coach krijgt de laatste weken zelfs steeds meer lof en erkenning van de Fransen.