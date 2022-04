Leerlingen freinetschool Op Stelten in Dilsen verhuizen naar nieuwe klaslokalen

Dilsen-Stokkem

Afgelopen week mochten de leerlingen van Freinetschool Op Stelten verhuizen naar nieuwe klaslokalen. De leerkrachten zelf zorgden er tijdens de paasvakantie voor dat de school opgefrist werd.

“Het gaat om moderne units langs de Europalaan in Dilsen”, vertellen juffen Vanessa Medaer en Nathalie Thomassen. “Tijdens de paasvakantie hebben we met hulp van collega’s de klassen ingericht.” “We hebben verschillende ruimtes in een heel groot gezellig paviljoen”, vertelt Djura Jacobs. “Er staan banken, leeshoeken, we kunnen in een kring zitten en zelfs op een bal.” Ook kwam er een gloednieuw bord aan de muur. “Hier krijgen we les met 38 medeleerlingen”, zegt Lowie Boogaerts. “De nieuwe klassen geven uit op de speelplaats en hebben een blauwe en grijze kleur”, zegt Mona-Lisa Deckers. “In de grote unit, geplaatst door Scholengroep 14 Maasland, kunnen we onze freinetwerking helemaal tot zijn recht laten komen”, besluit directie Mieke Machiels. mmd